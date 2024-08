Panics neste Games Showcase finner sted i slutten av august

HQ

Det er bekreftet at neste Panic Games Showcase blir arrangert i slutten av august. Dette showet vil skje uken etter Gamescom, og vil inneholde utviklerdiskusjoner som dreier seg om nylige og kommende titler som Thank Goodness You're Here, Arco, Despelote, Time Flies, og Nour: Play With Your Food, men vil også inkludere en tittel som snart skal avsløres.

Dette vil være det neste spillet / IP fra skaperne av FAR: Lone Sails og FAR: Changing Tides, da Okomotives prosjekt vil være et av høydepunktene i utstillingsvinduet. Dette spillet vil bli avslørt i sin helhet på Gamescom Opening Night Live, før det blir overskriften på denne Panic showcase.

Ellers kan vi forvente et nikk mot House House's Big Walk, med planer om mer informasjon om dette spillet i 2025.

Det er ingen ytterligere teasere om hva utstillingsvinduet vil tilby, noe som betyr at vi bare må stille inn 27. august for å se avsløringene live.