Panzer Dragoon II Zwei: Remake kommer senere i år

For tre år siden annonserte utgiveren Forever Entertainment at det var remakes på vei av begge de første spillene i Segas Panzer Dragoon-serie, nemlig Panzer Dragoon og Panzer Dragoon Zwei. Det første skulle slippes i slutten av 2019, men ble forsinket og kom i stedet i fjor, og rundt Panzer Dragoon II Zwei: Remake har det lenge vært helt stille.

Da Twitter-brukeren Toxin 21 spurte den offisielle Panzer Dragoon Remake-kontoen om når spillet skal slippes, ble stillheten brutt, og de svarte følgende:

"We're planning to release Panzer Dragoon II Zwei: Remake this year."

Da vet vi i hvert fall at det ikke er kansellert. Med tanke på hvor bra den første remaken var, tror vi dette kan være noe å se fram mot.