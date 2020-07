Paper Mario: The Origami King byr pÃ¥ Ã¥pen verden og kjÃ¸retÃ¸y

Du ser på Annonser

Det er noen folk som klager på at Nintendo for ofte går tilbake til sine kjente gamle spillserier, men hver gang de gjør det lager de jo spillet på en helt ny måte og introduserer nye ting. Og det kommende Paper Mario: The Origami King blir intet unntak. I et intervju hos Game Informer forteller Director Masahiko Magaya at spillet nå har en sømløs åpen verden i stedet for klassiske kapitler:

"One major feature that makes the world where this adventure takes place special is that there are huge maps to explore at every turn. Because the game is laid out this way, we were careful during the design phase to make sure there is always something in the player's field of vision to catch their attention."

Mario vil kunne se ting langt borte i horisonten, og heldigvis slipper han å gå hele veien. En bil formet som en støvel vil være tilgjengelig, også en båt. Game Informer fikk også se Mario ombord på et luftskip, hvor han kontrollerte rakettene for å skyte ned innkommende papirfly.

Kort sagt virker The Origami King ganske nyskapende på Paper Mario-fronten. Skal du ha det når det kommer om et par uker?