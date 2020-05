Paper Mario: The Origami King offentliggjort for Switch

Ryktene om et nytt Paper Mario-spill til Nintendo Switch har gått i omtrent et år, men coronaviruset og snakket om at Nintendo ikke vil ha en stor Direct-sending i juni fikk nok mange til å tro at spillet ville la vente på seg. Dette er ikke tilfellet.

Helt ut av intet har Nintendo nemlig offentliggjort det som heter Paper Mario: The Origami King, og at det vil lanseres på Nintendo Switch allerede den 17. juli. Da må vi faktisk slå oss sammen med Bowser siden det er en ny slemming kalt King Olly som har kidnappet Peach og tatt kontroll over slottet hennes denne gangen. Ikke at du vil trenge så mye hjelp, for Mario har selvsagt lært seg noen nye triks. Blant annet kan han bruke det som kalles 1000-Fold Arms, noe som lar oss endre og påvirke omgivelsene ved å rive ting i stykker, brette dem og lignende på i kamper, puzzles og utforskning. Litt som i samme stil som Yoshi-spillenes ull-mekanikker.

Kampsystemet har også blitt endret. Det er fortsatt turbasert, men denne gangen er oppsettet i en sirkel, noe som lar oss leke med nye taktikker for å gjøre mest mulig skade når fiender står på rad eller lignende. Partnersystemet er også tilbake med noen nyvinninger, så det høres helt klart ut som om Paper Mario: The Origami King vil ta nytte av den ekstra kraften og de nye funksjonene i Switch.

