Paradokset avslører Europa Universalis V

Europa Universalis V er nå offisielt annonsert, og Paradox Interactive har sluppet løs den filmatiske avsløringen - med et pirrende løfte til spillere som har ventet i over ti år siden Europa Universalis IV fra 2013. Spillet er utviklet av Paradox Tinto, og var tidligere kjent som Project Caesar og ble ledet av veteranregissør Johan Andersson.

HQ

Traileren viser det enorme omfanget som ga næring til EU's legende - fra og med 1337 kan spillerne styre hundrevis av nasjoner gjennom århundrer med politiske intriger og krigføring i en utvidet, mer realistisk spillverden med raffinert geografi og den største listen over fraksjoner til dags dato. Paradox lover et dypere diplomati, et revidert økonomisk og militært system og en logistisk dybde som utfordrer selv de mest erfarne strategene.

Med utgangspunkt i tidligere titler som Imperator: Rome, har utviklingsteamet prioritert tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet og omarbeidet mekanikken - spesielt ved å unngå gamle, abstrakte manasystemer til fordel for et dynamisk, menneskesentrert gameplay. Ingen utgivelsesdato ennå - det er offisielt "kommer snart" - men med det omfanget som vises, skulle vi alle ønske vi allerede hadde det i hendene. Et sikkert must for alle Universalis-fans.

Er du klar til å kaste deg ut i det og endre historien?