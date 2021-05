Paradox annonserer Victoria 3

Du ser på Annonser

Det har gått over et tiår siden forrige Victoria-spill kom, men i sammenheng med kveldens PDXCON-show har svenske Paradox, kjent for sine strategispill, annonsert at det snart er tid for Victoria 3.

Denne nye strategitittelen kommer til å utspille seg mellom 1836-1936 og forventes å være større enn tidligere deler i serien. Du skal her spille som et valgfritt land på det tilgjengelige kartet og har som mål å drive økonomi, industri og politikk med suksess. Dessverre gjør naboene dine det samme, og å prøve å utvide eller til og med overleve blir en utfordring.

Det har enda ikke fått noen lanseringsdato, men den første traileren finner du nedenfor.