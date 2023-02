Paradox Interactive Announcement Show bekreftet for 6 mars

HQ

For en måned siden hadde Bethesda og Xbox en Developer Direct, som ble etterfulgt av en Nintendo Direct for tre uker siden, og i forrige uke hadde Sony også en stream.

For øyeblikket venter vi på en Starfield-strøm, som ryktes å få en utgivelsesdato bekreftet denne uken, men det viser seg at dette ikke er det eneste å se frem til i løpet av de kommende dagene. Paradox Interactive har nettopp annonsert noe de kaller Announcement Show 2023, som starter 6. mars kl. 18:00 (CET).

Vi kan forvente " store nyheter!" og Paradox lover å vise " 3 nye spill, 4 nye utvidelser, spillavsløringer og oppdateringer". Bekreftede deltakere så langt er: Colossal Order, Harebrained Schemes, Paradox Tectonic, Paradox Arc og Paradox Development Studios.

En interessant detalj er at denne hendelsen presenteres sammen med Xbox, noe som betyr at den vanligvis PC-fokuserte Paradox Interactive sannsynligvis vil ha noe å vise for konsoller også. Paradox Interaktiv COE Fredrik Wester kommenterer:

– Jeg vil ikke si at vi har for mange kunngjøringer, men det er vanskelig å velge hvilken som har meg mest begeistret. Å snakke direkte med spillerne våre om spillene våre, dele deres begeistring for hva som kommer, sammenligne hvor mange timer vi har spilt – det er noe alle hos Paradox liker godt. Jeg er også ivrig etter å slippe å holde disse kunngjøringene hemmelige mye lenger.

Sjekk ut teaser traileren nedenfor.