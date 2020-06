Paradox Interactive åpner nytt studio i Europa

Du ser på Annonser

De siste par årene har Paradox Interactive investert stort i flere utviklerstodier, som har blitt installert rundt omkring i verden, og det ser ut til at den svenske utgiveren slett ikke er ferdig med å etablere nye spillutviklere.

Som VGC rapporterer har Paradox Interactive nettopp åpnet et nytt studio i Barcelona. Studioet har som oppgave å fortsette utviklingen av strategispillet Europa Universalis IV, og etter skal det stå for å skape nye spill i strategisjangeren, som Paradox Interactive er kjent for. Charlotta Nilsson, som er Chief Operations Officer hos Paradox Interactive, er glad for at de nå har et studio med et fast fokus på denne sjangeren:

"We're particularly pleased to expand for the first time with a new studio focusing on the core game genre we're famous for: grand strategy."

Paradox Interactive har i dag syv utviklerstudioer, og Charlotta Nilsson forteller også at de planlegger å ansette ytterligere 200 personer i løpet av året.