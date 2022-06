Paradox Interactive viser frem Victoria 3 sitt gameplay

HQ

Det virket virkelig som om det generelle temaet for PC Gaming Show søndag kveld var strategititler. Det ble nemlig vist et stort utvalg strategispill, og det inkluderte en opptreden fra Paradox Interactive, som bestemte seg for å benytte anledningen til å gi fansen en titt på masse gameplay fra Victoria 3.

Denne tittelen slippes på PC senere i år, og er et storslått strategispill der spillere må navigere i et raskt bevegende 19. - og 20. århundre. Det skryter av et dypt samfunnssystem, så vel som flere måter å utvikle en nasjon på gjennom industri, kultur, handel og politiske reformer, og selvfølgelig serverer det også måter for krig å bryte ut når som helst.

Du kan se alt dette i den nye gameplaytraileren nedenfor, og som nevnt kan du se frem til å spille Victoria 3 senere i år.