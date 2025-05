Paradox setter en stopper for alt fjernarbeid, og halvparten av arbeidsstokken ser seg om etter nye jobber

HQ

Mange arbeidsplasser har fortsatt med muligheten for fjernarbeid etter covid-19-pandemien, ettersom det i mange tilfeller har vist seg å være mer effektivt enn kontorarbeid, og dessuten gir større fleksibilitet for de ansatte. Det svenske spillselskapet Paradox Interactive er imidlertid ikke lenger en av disse arbeidsgiverne, ettersom de nå setter en stopper for alt fjernarbeid.

Alle må inn på kontoret hver dag, inkludert administrerende direktør Fredrik Wester, som nå flytter tilbake fra Spania for å følge sine egne nye regler, men ifølge SVD er ikke utviklerne fornøyde, og flere har nå varslet at de ser seg om etter nye jobber i spillbransjen.

Etter oversettelse: "Omtrent halvparten av alle Paradox-ansatte sier i en undersøkelse at de gjerne vil forlate selskapet."

Ouch! Hva synes du om fjernarbeid?