Paradox: Spillere i dag er mindre aksepterende overfor uferdige spill

HQ

Det er dessverre vanlig at spill i dag slippes i en nesten beta-lignende tilstand, noe som gjør oss alle til en slags ubetalte betatestere som frustrerende spiller oss gjennom uferdige eventyr som sakte, men sikkert blir forbedret av utviklerne etter hvert.

Heldigvis har det blitt litt bedre de siste årene, og kanskje får vi en god forklaring på hvorfor av Paradox' viseadministrerende direktør Mattias Lilja, som i et intervju med Rock Paper Shotgun erklærer at spillere ikke har den samme aksepten for ødelagte spill lenger :

"Det er også basert på det faktum at vi, i all åpenhet, ser at fansen akkurat nå, med et presset budsjett for spill, har høyere forventninger, og er mindre aksepterende for at du vil fikse ting over tid. Det er vår oppfatning."

I løpet av kort tid har Paradox utsatt både Prison Architect 2 og Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, noe som er et tegn på at de mener alvor med avgjørelsen, og kanskje er vi på vei mot en tid der spillene må være i det minste litt bedre form ved lansering enn vi har blitt vant til de siste fem årene med utallige direkte katastrofale lanseringer.