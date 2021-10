Paradox vurderte å avlyse Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

HQ

Utvikleren Hardsuit Labs hadde faktisk kommet relativt langt med utviklingen av Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Spillet ble vist frem på flere messer, og selv tok vi opp direkte gameplay derfra. Så begynte skandalene rundt studioet å rulle inn, og spillet ble utsatt igjen og igjen.

Nå vet vi at da Hardsuit Labs til slutt ble fjernet helt fra spillet, så vurderte utgiveren Paradox å avlyse prosjektet. I et intervju med svenske Nyhetsbyrån Direkt sier CEO Fredrik Wester at de holdt på å gjøre det:

"When we lifted the game from the original developer, we had a long review in case we should end the game or run it further. Then we were actually prepared to close the production completely. But we got a 'pitch' that we thought was convincing enough to run. played on and we have very good hopes that it will be a good game that meets the players' expectations"

Nå vet vi ikke hvem det er som håndterer utviklingen av spillet engang, eller om det i det hele tatt kommer til de samme plattformene som det først ble annonsert til.