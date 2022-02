Paramount annonserer ny Star Trek-film

HQ

J.J Abrams' Star Trek-film fra 2009 ble fort en suksess. Den hjalp mange nye fans med å oppdage den klassiske sci-fi-serien og fikk to oppfølgere, som nå regnes som Kelvin-tidslinjen.

Nå har Paramount meddelt at en fjerde film er på vei og at skuespillerne fra de tidligere oppføringene (Star Trek, Star Trek Into Darkness og Star Trek Beyond) gjentar sine klassiske roller, hvilket innebærer at vi igjen kommer til å se Chris Pine som James T. Kirk, Simon Pegg som Montgomery "Scotty" Scott og Zoe Saldana som Nyota Uhura.

J.J. Abrams er også ombord (på prosjektet, ikke Enterprise) som produsent, men vi vet ennå ikke hvem regissøren og forfatteren blir. Ettersom produksjonen forventes å starte senere i år trenger vi forhåpentligvis ikke vente spesielt lenge på mer informasjon.

Takk, Deadline