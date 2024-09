HQ

Det er faktisk bare rundt to måneder til Yellowstone returnerer til Paramount+ for å avslutte sin mye utskjelte sesong 5. Den siste episoden av episoder vil debutere fra 11. november (for de i Storbritannia), og med det i tankene har Paramount nå delt noen bilder for den kommende episoden.

På bildene får vi se hele hovedrollebesetningen i aksjon (bortsett fra Kevin Costners John Dutton selvfølgelig), og til og med noen glimt på den berømte ranchen også. Sjekk ut de fem bildene nedenfor.