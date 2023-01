Paramount+ fusjonerer med Showtime

HQ

Paramount+ vil snart gjennomgå en rebranding når den fusjonerer med Showtime, og bringer TV-programmene og filmene fra begge plattformene til en.

Denne rapporten kommer fra The Hollywood Reporter, som oppdaget et notat sendt fra Paramount-sjef Bob Bakish som kunngjorde fusjonen og adresserte noen endringer som ville komme.

Det er mulighet for en prisøkning til strømmetjenesten Paramount+, og det er en sjanse for at permitteringer kan være en del av sammenslåingsprosessen, som Bakish sier "vi vet at denne endringen gir usikkerhet for teamene som jobber med disse merkene og virksomhetene. Vi er forpliktet til å være så transparente og gjennomtenkte som mulig gjennom hele denne prosessen, og vi forventer å dele ytterligere detaljer i løpet av de kommende ukene.»

Videre er det en sjanse for at dette trekket kan se kansellering av noen show, som Chris McCarthy, som vil føre tilsyn med Showtime-studioet og kanalen, sa at "vi vil avlede investeringer bort fra områder som underpresterer og som står for mindre enn 10% av våre synspunkter."