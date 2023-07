Paramount kunngjør nye planer for animasjon, Guillermo del Toro er ikke fornøyd

HQ

Paramounts administrerende direktør har nylig erklært at studioet vil fokusere på etablerte IP-er når det gjelder animasjonsfilmer i fremtiden. I en samtale med Variety sa Brian Robbins: "Vi kommer ikke til å lansere en dyr original animasjonsfilm og bare be om at folk kommer."

"Det handler ikke lenger om Disney og Pixar", fortsatte han, "folk er på utkikk etter animasjonsfilmer som er respektløse og har et komisk perspektiv." Han mener at måten å skape slike filmer på er å basere seg på allerede etablerte franchiser.

Guillermo del Toro og andre animasjonsskapere har tatt til motmæle mot denne uttalelsen. "Kjære Gud", skrev Del Toro på Twitter, mens Chris Miller fra Lego-filmen og Spider-Man: Into the Spider-Verse skrev: "Dette er en ignorant holdning. Ingen studiosjef ville sagt at de ikke ville lage et originalt drama, en actionfilm, en biografisk film eller en komedie, eller at de ikke ville ha laget Avatar. Å antyde at animasjon alene må være IP, er absurd."





Hva mener du? Bør studioene bruke etablerte immaterielle rettigheter eller skape nye ideer?