Paramount ønsker angivelig å lage Sonic the Hedgehog spin-off-filmer

Videospillfilmatiseringer fortsetter å være enormt populære, noe som er bevist av filmer som A Minecraft Movie, The Super Mario Bros. Movie og Sonic the Hedgehog. Paramount, studioet bak Sonic the Hedgehog-filmene, vet at de har en gylden gås, og vil at den skal fortsette å legge egg.

Ifølge en rapport fra The Wrap ønsker Paramount å utvikle flere Sonic the Hedgehog-filmer i tillegg til Sonic 4. Ingenting offisielt er ennå bekreftet, men siden Shadow the Hedgehog nå er inne i bildet, vil fansen gjerne se den edgy antihelten i sitt eget prosjekt.

Tails og Knuckles kan også dukke opp i spin-off-filmene, ettersom disse karakterene allerede er etablert. Eller vi kan få se helt nye ansikter i disse prosjektene. Det er mange karakterer som fortsatt er uutforsket i filmatiseringene, og det er derfor mange muligheter med Sonic the Hedgehog spin-off-prosjekter. Noen som kunne tenke seg en krimthriller med krokodillen Vector?