Paramount-sjef og ny Warner Bros.-eier sier AI vil hjelpe filmskapere med å "fortelle bedre historier"

David Ellison, den nåværende Paramount-sjefen og snart også overherre for Warner Bros. er ganske begeistret for utsiktene til kunstig intelligens. I stedet for å si at den kommer til å erstatte filmskapere, tror han i stedet at teknologien kan bidra til å lage filmer raskere og la folk "fortelle bedre historier".

Ellison forklarte sin holdning til AI i et intervju med Deadline: "Det jeg tror du kommer til å se, er at kunstig intelligens og disse modellbaserte GPU-rørledningene [grafisk prosesseringsenhet] som er i ferd med å bli opprettet, faktisk vil hjelpe deg med å fortelle bedre historier fordi du kommer til å kunne iterere raskere. Hvis du kan lage filmen 15 eller 20 ganger og få tilbakemeldinger fra publikum, vil du kunne fortelle bedre historier som underholder publikum."

Ellison viste til eksemplet med Pixar, der målet er å "ta feil så fort som mulig." Mens de bruker menneskelig arbeid til å avgjøre hva som vil imponere publikum og ikke, ser det ut til at Ellison ser for seg en fremtid der AI kan gjøre det for filmskapere. Komme opp med de dårlige ideene til den lander på en god en. Om det er noe som vil opprettholde den kunstneriske prosessen med å lage film, vet vi ikke, men det kan bidra til å gjøre disse filmene raskere.