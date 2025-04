Paris-Roubaix lover en stor duell mellom Van der Poel og Pogacar denne søndagen

HQ

Søndag 13. april går Paris-Roubaix av stabelen. Det er et av de mest prestisjefylte sykkelrittene i kalenderen, et endagsritt som finner sted mellom nord for Paris og byen Roubaix, på grensen til Belgia. Paris-Roubaix regnes som et av årets vanskeligste ritt, og mange profesjonelle syklister nekter å delta i det (det kalles av og til "Nordens helvete"). I år er rittet 259,2 kilometer langt, hvorav 50 av dem går på brostein.

Mathieu van der Poel, som har vunnet de to siste årene, er den eneste av de nåværende syklistene som har vunnet rittet før i år. Han er naturlig nok en av favorittene til å vinne rittet, men han får konkurranse av en debutant som de siste årene har blitt verdens beste syklist: Tadej Pogacar.

Sloveneren, som vant Tour de France i fjor, blir av mange eksperter og tidligere syklister sett på som favoritten i Paris-Roubaix, selv om rittet er så tøft at bare de mest erfarne rytterne kan drømme om å vinne det. Hvis han vinner rittet for første gang, vil det være nesten uten sidestykke: En syklist som vinner rittet i sitt første år har bare skjedd én gang, André Mahé i 1949 (bortsett fra den første utgaven, selvsagt, som ble arrangert helt tilbake i 1896). Paris-Roubaix er et av de mest spennende rittene hvert år, og denne gangen kan det bli spesielt hvis Pogacar, som også har vunnet 8 Monument-ritt av de 17 han har deltatt i, klarer å vinne på sitt første forsøk og skrive seg inn i historien.