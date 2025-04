Paris Saint-Germain slår den historiske rekorden som Milan hadde i 1993

HQ

Paris Saint-Germain, uten sidestykke i Frankrike, nærmer seg virkelig målet om å avslutte Ligue 1 med null tap. Med bare fire kampdager igjen har mesteren 24 seire og bare 6 uavgjort. Den siste uavgjortkampen, 1-1 mot Nante, var helt irrelevant for PSG, men et uventet poeng for Nantes, som bare ligger fire poeng over nedrykk.

Men selv med uavgjort og med et lag som for det meste består av innbyttere, fortsetter PSG å skrive historie. Med denne kampen har de nå 39 bortekamper i ligaen uten tap i historien til de fem største europeiske ligaene (Frankrike, England, Italia, Tyskland, Spania), noe som overgår rekorden som tidligere ble holdt av Milan mellom 1991 og 1993.

Sist gang PSG tapte borte i ligaen var 3-1 i Monaco i februar 2023. Luis Enrique var glad for rekorden, men sa at de fortsatt kan forbedre seg. "Et lag av vårt kaliber har ikke råd til å gjøre feil. Vi kan fortsatt forbedre oss og gjøre det enda bedre. Vi burde ha vunnet kampen, og en liten detalj gjorde hele forskjellen."