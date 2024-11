Paris utplasserer tusenvis av politifolk før kampen mellom Frankrike og Israel i kveld

HQ

Frankrikes fotballkamp mot Israel på Stade de France i Paris vil bli ledsaget av en enorm politimobilisering, den største siden de olympiske leker i august. Kampen starter kl. 20.45 norsk tid i kveld, torsdag 14. november.

Bare det faktum at kampen ikke ble avlyst eller flyttet til en annen by (som Brussel, som nektet å være vertskap for kampen og ble flyttet til Ungarn), eller tilstedeværelsen av Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Michel Barnier, som gir kampen en nærmest diplomatisk dimensjon, har utløst mange kontroverser og protester.

I forrige uke resulterte Europa League-kampen mellom Ajax Amsterdam og Maccabi Tel Aviv i opptøyer og gatekamper mellom israelske supportere (mange av dem sang antipalestinske sanger og knuste palestinske flagg) og palestinske supportere. Macron og Barniers tilstedeværelse i dag er en solidaritetshandling med jødiske samfunn i Europa etter hendelsene i Amsterdam.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu frarådet israelske fans å reise til Paris for å se dagens kamp. Det er likevel ventet minst hundre israelske tilskuere til kampen i dag, som vil bli overvåket av 4000 politibetjenter, fordelt på stadion, de nærmeste forstedene og offentlig transport.

For Frankrikes supportere som kommer i dag, vil det være forbudt å bære palestinske flagg. Kun franske eller israelske flagg vil være tillatt.

I går, 13. november, ble det arrangert en pro-palestinsk demonstrasjon for å protestere mot kampen, samt en galla arrangert av organisasjonen "Israel is Forever" for å samle inn penger til Israel. I dag vil det bli avholdt en ny protest foran stadion, som er ventet å ta imot bare 25 000 mennesker, av en kapasitet på 80 000.