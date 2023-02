Parks and Recreation's Ron og Tammy blir med i rollebesetningen til The Umbrella Academy

HQ

Netflix har kunngjort at de styrker rollebesetningen til The Umbrella Academy for sin fjerde og siste sesong. Bli med i serien vil være Nick Offerman og Megan Mullaly som skal portrettere ekteparet Midwestern community college professorer Drs. Gene og Jean Thibedeau, som vil være interessant å se ettersom de to begge er gift i det virkelige liv, og også kjent for å spille det eksplosive paret Ron og Tammy Swanson i Parks and Recreation.

For å legge til dette, vil Arrested Development's David Cross også bli med i rollebesetningen og plukke opp rollen som Sy Grossman, en "oppreist, men sjenert mann som er desperat etter å få kontakt med sin fremmedgjorte datter" som kunngjøringsartikkelen sier.

Når det gjelder når vi får se disse tre i aksjon, har The Umbrella Academy Season 4 ennå ikke en utgivelsesdato, men har begynt å filme.