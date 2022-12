Party Animals utsatt til 2023, men trøster med ny trailer

HQ

Et av spillene som fikk en helt ny trailer under The Game Awards i går kveld var Party Animals. Det ble opprinnelig annonsert tilbake i 2020 og ble raskt veldig populært takket være gode trailere og demoer, som førte til at utviklerne fikk høyere ambisjoner. Som resultat er den planlagte utgivelsen i år flyttet til 2023 i stedet.

Party Animals inkluderer flere moduser med multiplayer lokalt eller online der du kan spille med eller mot andre på mange forskjellige måter. Noen av dem ble vist i den nevnte traileren, som du kan se (og bør!) sjekke ut nedenfor. Dette ser virkelig gøy ut.

Party Animals slippes til PC og Xbox neste år og inkluderes med Game Pass også.