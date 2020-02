Pass opp for livsfarlige kister i Sea of Thieves-utvidelsen Crews of Rage

Rare meddeler at de nå har oppdatert sitt populære pirateventyr Sea of Thieves med gratisutvidelsen Crews of Rage. Den byr på masse nytt å kjøpe til deg selv, din skute og kjæledyret ditt. Om du føler for å ta over fort, anbefales det at du besøker Molten Sands Fortress som ligger i The Devil's Roar. Her venter Ashen Skeletons og en haug med belønninger i den nye Chest of Rage - hvor du kan finne ettertraktede Ashen Tomes.

Men her finnes det en skikkelig hake. Chest of Rage er nemlig voldsomt eksplosiv, så det kreves at du kontinuerlig heller vann på den (eller håper på regn) for at du skal kunne transportere den på skipet. På denne lenken finner du mer informasjon, og vi har til og med en ny trailer å by på nedenfor.

Crews of Rage er ute nå på både PC og Xbox One.