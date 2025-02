Pass på spoilere: Folk har fått Assassin's Creed Shadows

HQ

Assassin's Creed Shadows er i underkant av en måned fra utgivelsen, og likevel har allerede noen mennesker fått tak i spillet, som bekreftet av Ubisoft selv. Dette betyr selvfølgelig at de som ikke har spillet, må passe seg for spoilere på nettet.

I et innlegg på sosiale medier sa den offisielle Assassin's Creed-kontoen at den er klar over at folk får tilgang til spillet før utgivelsen, og at opplevelsen som deles av de med en tidlig versjon ikke gjenspeiler det endelige produktet.

"Lekkasjer er uheldige og kan redusere spenningen for spillerne," heter det i innlegget. "Vi ber deg vennligst om ikke å ødelegge opplevelsen for andre. Takk til samfunnet vårt for at du allerede har tatt skritt for å beskytte alle mot spoilere."

Det kan være på tide å begynne å legge bort telefonen hvis du tror du risikerer å bli bortskjemt, da. De fleste fansen i kommentarfeltet til innlegget var bekymret for en ny forsinkelse, men det ser ut til at lanseringsdatoen 20. mars ikke går noe sted foreløpig.