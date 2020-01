Patapon 2 Remastered lanseres endelig på PS4

Over to år har gått siden Sony annonserte at Patapon 2 ville pusses opp og komme til PlayStation 4, men det eneste livstegnet vi så fra spillet de kommende årene var PS4-ikonet på en utviklerutgave av konsollen i God of Wars Raising Kratos-dokumentar. I alle fall frem til forrige jul, da remasteren og Final Fantasy VII: Remake-demoen dukket opp i PlayStation Store-registeret. Slikt betyr som ofteste at noe nærmer seg, og det er heldigvis tilfellet her også.

Nå har vi nemlig fått en ny traileren fra PS4-utgaven av Patapon 2 som avslører at remasteren vil lanseres den 30. januar, altså førstkommende torsdag. Denne utgaven vil selvsagt by på betraktelig bedre grafikk, men det høres ikke ut som om noe nytt innhold venter når trommene skal høres igjen om tre dager.