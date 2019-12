Patapon 2 vil visst endelig lanseres pÃ¥ PS4 snart

Det har gått over to år siden Sony avslørte at en remaster av Patapon 2 ville komme til PlayStation 4, men siden den gang har vi nærmest ikke hørt et fnugg av nytt fra spillet. Derfor er det ikke rart at spekulasjonene om en kansellering har gått en god stund. Heldigvis viser det seg at dette ikke stemmer.

GameStat viser nemlig at Patapon 2 Remastered har blitt lagt inn og fått et nytt coverbilde på PlayStation Store, noe som ekstremt sjelden skjer særlig lenge før lansering. Sjansen for at du vil kunne nyte de rytmiske kampene på en PlayStation 4 før våren er over må dermed kunne sies å være meget stor.