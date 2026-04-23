Patattie Games ville at Wax Heads' originale band og sanger skulle føles "troverdige" og ikke "uhyggelige"

HQ

I begynnelsen av mai, så snart som neste uke, vil utvikleren Patattie Games se etter å debutere sin musikalske narrative sim, Wax Heads, med dette som en indieopplevelse som dreier seg om at en spiller må drive sin egen platebutikk. Musikk spiller naturligvis en nøkkelrolle i dette spillet, og utviklingsteamet bak prosjektet har inkorporert musikalske elementer ved å skape en hel rekke originale band og sanger, spesielt for Wax Heads.

I forbindelse med New Game Plus-arrangementet på London Games Fest tok vi en prat med medgrunnleggerne Murray Somerwolff og Rothio Tome for å få vite mer om det musikalske elementet i Wax Heads. Somerwolff begynte med å forklare hva vi kunne forvente oss, og hvordan familien og vennene hans spilte en nøkkelrolle i produksjonen av musikken.

"Ja, så vi har komponisten vår, Gina Loughlin, og hun har laget over 25 sanger som spenner over en hel haug med forskjellige sjangre. Så er de sunget inn av meg selv, min kone, svigerfar, svigerinne og venner. Rothio er med på en av låtene. Og så har vi noen gjestespor også. Så det er over 30 låter, alle originale, alle en del av disse fiktive bandene som vi har laget for spillet."

Med et så bredt utvalg av originale band og sanger ønsket ikke Patattie Games at de inkluderte alternativene skulle føles for velkjente, med vekt på å sikre at det ikke er et "uhyggelig" element i den originale musikken.

forklarer Somerwolff: "Så det vi ikke ønsket å gjøre, var å gjøre det uhyggelig. Vi ville ikke gjøre det til The Fleas eller noe sånt i stedet for The Beatles. I stedet prøver vi å finne den emosjonelle følelsen til sanger vi liker, og så trekker vi fra tre eller fire forskjellige referanser. Så for hver låt går jeg til Gina, som har komponert dem. Jeg sa: "Her er noen referanser til denne sangen. Og så sammensatte hun dem for å ... for det vi ville med dette spillet, var at bandene selv skulle føles ... vi ville at de skulle være troverdige. Vi vil at bandene i dette spillet skal føles håndgripelige, slik at du kan gå ut og finne dem i en platebutikk.

"Så det vi håper på, og det som har skjedd så langt, er at folk vil lytte til dem og si: "Å, det kan jeg høre. Og folk vil fortelle meg forskjellige referanser. De vil si: "Å, jeg kan høre Taylor Swift eller Charli XCX eller noe sånt. Men det er slik vi vet at vi lager noe som er helt eget, samtidig som det er kjent."

Som en siste kommentar, spesielt for de som ønsker å sikre seg en kopi av Wax Heads når det lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 5. mai, spurte vi om Patattie noen gang kommer til å gi ut lydsporet på en fysisk plate eller vinyl.

Somerwolff fortalte oss: "Jeg mener, fra den aller første dagen, ja. Jeg mener, som du vet, har vi et forlag, og det er en av de tingene jeg stadig tar opp. Og når vi gir ut den fysiske plata, ingenting å kunngjøre om det ennå, men 100 %. På en eller annen måte vil den komme på voks. Den kommer på vinyl."

Se hele intervjuet nedenfor.