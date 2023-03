Patent for ny Xbox-kontroller har berøringsskjerm med mange muligheter

HQ

Husker du Dreamcast-kontrolleren? Ofte ansett for å være en av de beste gjennom tidene. En av de kuleste funksjonene var VMU, et minnekort med en liten skjerm som kunne gi deg mer informasjon. Et spill som brukte dette på en smart måte var Resident Evil - Code: Veronica som hadde helsen din synlig på den lille kontrollerskjermen til enhver tid. Så hvorfor snakker vi om denne smarte, men gamle, løsningen? Vel, det virker som Microsoft har noe lignende planlagt for Xbox.

De har søkt patent på en Xbox-kontroller med en innebygd berøringsskjerm som kan brukes til flere ting - deriblant å raskt velge forskjellige loadouts, få tilgang til sosiale medier, sjekke batterinivået, vise viktig spillinformasjon, endre volumet og så videre.

Som vanlig betyr ikke et patent automatisk at det vil bli brukt til slutt, men Microsoft antas å undersøke nye funksjoner for Xbox-kontrolleren siden de flere ganger har skrytt av PlayStations DualSense. Vi vil ikke utelukke en oppdatert kontroller før eller senere, og å ha en nyttig berøringsskjerm virker som noe som vil åpne for noen ganske unike muligheter.

Hva synes du om denne ideen?

Takk GameRant