Path Games, skaperne av Insomnis, vender tilbake for å utforske skrekk med Dark Mass Vet du hva som er skumlere enn et hjemsøkt hus? Et hjemsøkt hus på havets bunn.

Det spanske studioet Path Games, skaperne av Insomnis, utforsker nok en gang psykologisk skrekk i HD med Dark Mass, som nettopp har blitt avduket på Future Games Show: Live fra GDC utstillingsvindu. Og vi sier høyoppløselig fordi kunngjøringstraileren viser oss hyperrealistisk grafikk som gjør det vanskelig å si om det er ekte eller ikke. Spillet vil ha en guidet fortellerstruktur og vil handle om Alice, en dykker som utforsker havbunnen og finner et nedsenket, praktisk talt uberørt kolonihus. Men det ser ut til at hun ikke er den eneste der nede... Med denne konstante trusselen må gåter løses for å avdekke sannheten om dette hjemsøkte undervannshuset og dets uhyggelige beboer. Dark Mass kommer "snart" til PC, PS5 og Xbox Series X/S. Sjekk ut traileren og skjermbildene nedenfor. HQ