Path of Exile 2 blir en fullstendig frittstående oppfølger

Grinding Gear Gamesutvikleren av Path of Exile -serien, har som en del av årets ExileCon-keynote kunngjort at det kommende Path of Exile 2 nå vil være en komplett, frittstående oppfølger, og ikke bare en utvidelse som festes på slutten av Path of Exile.

I forbindelse med beslutningen om å gjøre innholdet til en fullstendig oppfølger, uttalte medgrunnlegger Jonathan Rogers: "Omfanget avPath of Exile 2 har bare vokst og vokst. Denne greia er rett og slett vanvittig stor. På et tidspunkt innså vi at planen vår om å erstatte Path of Exile 1 med Path of Exile 2 i realiteten ville være å kvitte oss med et spill som folk elsker, uten noen egentlig grunn. Så vi tok en beslutning: Path of Exile 1 og 2 vil være separate, med hver sin mekanikk, balanse, sluttspill og ligaer."

Når det gjelder hva dette betyr for spillere av Path of Exile 1, avklarte Rogers noen forhold.

"Alt du noensinne har kjøpt eller kommer til å kjøpe i fremtiden, vil kunne brukes i begge spillene med mindre det er hyper-spesifikt for innholdet i ett av dem. Du kan ikke forvandle deg til en bjørn i PoE1, så en ny bjørneform kommer ikke til å fungere. Men du kan absolutt utstyre det fantastiske sverdskinnet du fikk, og bruke alle stash-fanene dine."

Rogers går også i dybden på mye annet om det kommende spillet, noe du kan se i sin helhet i keynoten her.

Det vi vet er at Path of Exile 2 ikke kommer med det første, og at hvis du vil ha en smakebit av spillet, er den lukkede betaversjonen planlagt til 7. juni 2024.