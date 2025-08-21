Path of Exile 2 får stor oppdatering neste uke

HQ

Fredag 29. august vil Path of Exile 2 motta en betydelig oppdatering. Utvikleren Grinding Gear Games har kunngjort at oppdateringen, kalt "The Third Edict", introduserer den fjerde handlingen i kampanjen. I denne handlingen reiser spillerne til Ngamakanui på jakt etter biter av et kraftig våpen.

Det nye kontinentet bringer totalt seksten nye soner å utforske, alt fra tropiske strender til vulkanske regioner. Spillerne kan også forvente å møte tolv nye sjefer, sammen med en rekke andre tillegg, alt oppsummert i bildet nedenfor.

Path of Exile 2 vil være gratis å spille fra 29. august til 1. september. I løpet av denne perioden vil både PC- og konsollspillere ha tilgang til hele spillet og den nye oppdateringen. Etter at gratisperioden er over, kan spillerne velge å fortsette å spille ved å kjøpe tilgang til spillets nåværende Early Access-versjon.

Kommer du til å utforske dette nye kontinentet?