Path of Exile 2 kommer trolig i 2022, ifølge studiosjef

Free-to-play-spillet Path of Exile er et av de mer suksessfulle "hack and slash"-spillene på markedet. Det kom opprinnelig i 2013 og har siden fått et hav av oppdateringer og utvidelser, og det er også en etterfølger i form av Path of Exile 2 på vei, men det kan ta litt lenger tid enn først antatt.

I et intervju med PC Gamer forklarer Chris Wilson, studiosjef for Grinding Gear Games, hvorfor Path of Exile 2 lar vente på seg.

"We have had difficulty hiring internationally because the borders to New Zealand are closed, so that has curtailed the exponential growth of our asset creation team a little bit," forklarer Wilson. "The progress of development hasn't been as fast as we wanted, and so our goal is to bash as hard as we can during 2021 on Path of Exile 2 stuff and see how much headway we make. Trying to get as much done as possible, and that'll give us a better idea of a good release date we can estimate, which should be towards the end of the year."

Da Wilson så ble spurt om spillet kan komme i 2022 svarte han; "Yeah, I think that's accurate."

