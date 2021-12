Pathfinder: Kingmaker-utvidelse kommer på torsdag

den 25 februar 2019 klokken 15:58 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Pathfinder: Kingmaker ble lansert for det som snart er et halvt år siden, så nå føler Owlcat Games og Deep Silver at tiden har kommet for spillets andre utvidelse....