Pathfinder: Wrath of the Righteous kommer snart til konsoll

Det isometriske rollespillet Pathfiender: Wrath of the Righteous lansert på PC i fjor og ble godt mottatt av både anmeldere og forbrukere. Nå er spillet etter en liten forsinkelse endelig snart klart for konsoll også.

Utvikleren Owlcat Games kunngjør at Pathfinder: Wrath of the Righteous kommer til PS4, Xbox One og Nintendo Switch 29. september. Switch-versjonen er imidlertid sky-basert og fortsetter dermed en kjip tendens der spill som teknisk sett fint kunne kjørt på maskinvaren i stedet må streames på konsollen.

De som allerede eier spillet på PC kan markere 11. august på kalenderen. Da kommer nemlig spillets tredje utvidelse, The Treasure of the Midnight Isles.