Via et Dev Diary-innlegg på Steam avslører utvikler Owlcat Games at de bringer Pathfinder: Wrath of the Righteous til PlayStation 4 og Xbox One senere i år.

Pathfinder: Wrath og the Righteous satt opp en Kickstarter-kampanje tilbake i 2020 og nådde målet etter bare én dag. Tidligere har PC vært den eneste bekreftede plattformen, og den versjonen kommer 2. september via Steam, GOG og EGS.