Pathfinder-utgiveren Paizo lanserer sin egen spilllisens

Tidlig i år gjorde Wizards of the Coast en utrolig tabbe da de bestemte seg for å fjerne sin Open Gaming License (OGL) og erstatte den med et system som prioriterte profitt fremfor å tillate tredjepartsskapere å lage D&D-basert innhold. Du kan lese alt om den kontroversen her.

Selv om Wizards of the Coast siden har gått tilbake på den beslutningen, har det ikke hindret Pathfinder-skaperne hos Paizo i å lage sitt eget alternativ, Open RPG Creative License, forkortet ORC. I motsetning til OGL, som bare fungerte for D&D, lover ORC å fungere på alle rollespillsystemer, og vil gjøre det mulig for skaperne å bruke elementer fra hvilket som helst spill uten å få juridiske problemer eller bli tappet for penger.

Lisensen eies ikke engang av Pathfinder-utgiveren Paizo, men er i stedet gjort offentlig, noe som betyr at dersom Paizo skulle falle under ondskapens herredømme i løpet av de neste årene, vil det ikke være mulig å reversere denne avgjørelsen.

