Patrick Stewart erter mer Professor X

Sir Patrick Stewart har ertet at han kan komme tilbake til en av sine mest ikoniske roller, Professor X/Charles Xavier, etter at han dukket opp i Doctor Strange in the Multiverse of Madness i fjor.

Da han snakket med Entertainment Tonight under premieren på Star Trek: Picard's tredje sesong, ble Stewart spurt om Marvel og Professor X, som han uttalte at han og hans gode venn Sir Ian McKellan (Magneto) kanskje ikke var ferdige med rollene sine.

"Jeg kan ikke si om hva Charles 'fremtid muligens kan holde," Stewart bemerket, før han fortsatte kort tid etterpå da han ble spurt om Doctor Strange 2-cameoen og om McKellen også ble bedt om å dukke opp:

– Egentlig gikk det veldig bra. Han sa noe sånt som ['Hei, jeg ville ha gjort dette!'], ja det er sant. Men vi er ikke ferdige, sir Ian og meg selv. Vi er ... vi har planer.»

Vil du se Stewart og McKellen tilbake som Professor X og Magneto? Kanskje som en cameo av noe slag i Deadpool 3, som tilsynelatende vil være en av de første MCU-filmene som virkelig dreier seg om X-Men.