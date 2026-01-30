Paul Dano svarer på om han kommer tilbake som The Riddler i The Batman - Part II

HQ

Etter å ha vært innelåst på slutten av The Batman, vil vi sannsynligvis ikke forvente mye fra The Riddler i Matt Reeves' oppfølger. Men med tanke på at Paul Danos versjon av karakteren fortsatt lever i beste velgående, er det alltid en mulighet for at han kan spille en rolle i Gothams fremtid.

I en samtale med Clique TV ble Dano spurt om han kunne tenke seg å komme tilbake i The Batman - Part II, og svaret hans var så vagt som man kunne forvente av en mann som har spilt The Riddler. "Å, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si ... Det er et godt spørsmål også," sa han.

Det er tydelig at Dano hadde det gøy under innspillingen av The Batman. "Jeg elsket virkelig å lage denne filmen, så mye at jeg skrev en tegneserie etterpå", sa han. "Jeg følte meg veldig investert i verden, jeg elsket Gotham, jeg elsket settet vårt. Jeg elsket Matt Reeves."

