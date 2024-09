Paul Feig om Ghostbusters 2016-floppen: "Hillary Clinton stilte til valg i 2016 ... det gjorde filmen til et politisk statement"

Uansett hva man personlig mener om hvorvidt Ghostbusters burde ha blitt rebootet i 2016, var det litt av en overraskelse at filmen ikke tok helt av, med tanke på franchisens popularitet og kinoklimaet på midten av 2010-tallet, da det var mer vanlig enn noensinne å tjene milliarder av dollar. Vi har hørt flere uttale seg om hvorfor dette kan ha skjedd, og nå deler regissør Paul Feig nok en gang sine tanker om saken.

I en samtale med The Guardian snakket Feig om Ghostbusters 2016s kamper, og la til: "Det politiske klimaet på den tiden var veldig rart, med Hillary Clinton som stilte til valg i 2016. Det var mange som var ute etter å slåss. Da jeg ble angrepet på Twitter, gikk jeg tilbake og så hvem de var. Så mange var Trump-tilhengere. Så kom Trump ut mot oss. Han sa "De lager en ny Indiana Jones uten Harrison Ford. Det kan du ikke gjøre. Og nå lager de Ghostbusters med bare kvinner. Hva er det som skjer?" og ble helt opprørt. Alle ble jævla kannibaler. Det gjorde filmen til et politisk statement, som for å si: "Hvis du er for kvinner, skal du gå og se denne. Hvis du ikke er det, så..." Jeg syntes ikke det spilte noen rolle at hovedpersonene var kvinner, men folk hadde med seg mye bagasje."

Selv om det utvilsomt er elementer som stemmer her, hadde filmen sine laster, og på samme måte som årets Ghostbusters: Frozen Empire, fanget den ikke helt Ghostbusters -magien som vi satte pris på fra de originale filmene og til og med Afterlife fra 2021 .

