Paul McCartneys Destiny-låt kan være på vei tilbake i Destiny 2: The Final Shape

Det opprinnelige Destiny-spillet hadde noen skikkelige stjerneskudd. I tillegg til Peter Dinklage som OG Ghost, Bill Nighy som Speaker, Lauren Cohan som Exo Stranger, og Lance Reddick, Nathan Fillion og Gina Torres som henholdsvis Commander Zavala, Cayde-6 og Ikora Rey, inneholdt spillet også musikk fra The Beatles' Paul McCartney.

Når det gjelder det siste punktet, ser det ut til at McCartneys musikk vil vende tilbake til Bungies sci-fi-spillserie, ettersom en Instagram-post fra orkestrator Ella Feingold (takk, VGC) nylig har gitt oss et glimt av noe av musikken som ser ut til å være med i Destiny 2: The Final Shape, og "that P. McCartney" er nevnt som låtskriver.

Det sies ikke noe om nøyaktig hva denne musikken skal brukes til og om den faktisk kommer til å være med i The Final Shape, men siden det er planlagt en Destiny Showcase 22. august, får vi kanskje vite mer snart.