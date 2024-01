Paul Mescal er lei av at film omtales som "innhold"

Med den metningen som strømmetiden har ført til for filmer og TV-serier er det ofte mange selskaper bak filmer som prøver å gjøre dem så salgbare som mulig. Det er vanskelig å konkurrere med raske løsninger som TikTok, som gir deg en helt ny historie eller litt innhold for hvert sveip.

Dette er noe Paul Mescal er ganske lei av. I et nytt intervju med The Times sier Gladiator 2 -stjernen at "skuespill bør aldri reduseres til antall følgere på Instagram."

"De siste årene har folk snakket om filmer og TV-serier som innhold. Det er et skittent ord. Det er ikke 'innhold', det er jævla arbeid", fortsatte han. Mescal er ikke alene om å være motstander av innhold. Willem Dafoe snakket nylig om hvordan folk nå vil se "noe dumt" når de setter på en film. Men selv om du er enig med Mescal, virker det som om størstedelen av underholdningsverdenen er i ferd med å gå over til å prioritere innhold fremfor alt. Store franchiser som kan melkes for innholdsspillet, og TV-serier som trenger virale GIF-er for at folk skal ha en sjanse til å se dem.