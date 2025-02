Paul Rudd og Tim Robinson har hovedrollene i A24s kommende komedie Friendship

Komedier på det store lerretet blir stadig sjeldnere i disse dager, men heldigvis kommer det snart en ny som ser ut til å bli både morsom og virkelig ubehagelig. Den heter Friendship og kommer fra A24 med Paul Rudd og Tim Robinson i hovedrollene.

Filmen følger en mann (Robinson) som snart blir venn med en lokal værmann (Rudd) som flytter inn i nabolaget hans. De to kommer nærmere hverandre helt til værmannen en dag bestemmer seg for å kutte båndene og avslutte vennskapet på en nesten Banshees of Inisherin måte, noe som til slutt fører den andre mannen ut i frustrasjon og kaos.

Friendship Den Andrew DeYoung-regisserte filmen har kinopremiere i mai, og i den anledning kan du se traileren til filmen nedenfor.