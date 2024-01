Paul Walker takket nei til rollen som Superman

HQ

Paul Walker, som er mest kjent for sin rolle som spaneren Brian O'Connor i Fast & The Furious -filmene, kunne like gjerne ha vært vår Supermann om han hadde valgt annerledes. Den avdøde filmstjernen ble tilbudt rollen som Clark Kent/Man of Steel tidlig på 2000-tallet og fikk en avtale på 10 millioner dollar. Walker takket nei fordi han, ifølge sin gamle manager, ikke ønsket å spille Superman resten av livet.

"Walker var på prøvefilming for Superman, og jeg tror det var en avtale på 10 millioner dollar, og han var favoritt."

I et gammelt intervju, som nylig ble lagt merke til av Deadline, skal Walker ha påpekt at han nesten ikke bruker penger, at favorittskoene hans koster 23 dollar og at han ikke trenger titalls millioner:

"Ja, jeg kunne ha tjent en milliard dollar på den franchisen. Jeg kunne antakelig ha kjøpt min egen flyflåte eller min egen øy. Men vet du hva? Jeg trenger det ikke. Favorittmerket mitt av joggesko koster $23. Jeg betaler sjelden mer enn $40 for jeans. En T-skjorte koster 20 dollar, eller 10 dollar hvis jeg kjøper den på stranden. Jeg trenger ikke en milliard dollar for å ha en slik livsstil."

Ville du likt å se Walker i den knallblå drakten?