Pausen i FIFA-VM-finalen vil vare i opptil 30 minutter på grunn av musikalske opptredener

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VM-finalen mellom Spania og England eller Argentina, søndag 19. juli kl. 21:00 CEST, kl. 20.00 BST (kl. 15.00 lokal tid i New York), starter halvannen time før avspark med en avslutningsseremoni der Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams og iShowSpeed opptrer, og Jennifer Hudson synger den amerikanske nasjonalsangen. VM i Nord-Amerika vil avsluttes på en svært… nordamerikansk måte, med mange gjester, underholdning og et halvtidsprogram inspirert av Super Bowl og andre konkurranser, noe som faktisk kan bryte fotballreglene.

I henhold til spillereglene fra International Football Association Board (IFAB) har spillerne rett til en pause i halvtid som «ikke skal overstige 15 minutter». Det gjelder nesten alltid, men i finalen, med det store utvalget av show de forbereder, kan pausen i halvtid vare i opptil 30 minutter.

For å kunne gjennomføre en stor musikalsk opptreden midt på banen må opp- og nedmonteringen av scenene skje svært raskt, men det tar likevel tid. I år har Chris Martin vært «kurator» for et show som vil inkludere Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel og PS22-koret sammen med Coldplay.

I fjor varte halvtidspausen i finalen i klubb-VM, på det samme stadionet, MetLife Stadium i New Jersey, nær New York, i 24 minutter med opptredener av Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems og Emmanuel Kelly.