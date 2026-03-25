Pave Leo advarer om at Iran-krigen "blir verre og verre"

Pave Leo XIV har advart om at konflikten med Iran er i ferd med å eskalere, og sier at volden og fiendtligheten intensiveres i takt med at krigen går inn i en farligere fase.

I entale i nærheten av Castel Gandolfo sa paven at "hatet øker" og oppfordret verdens ledere til å søke dialog i stedet for ytterligere militære aksjoner. Han gjentok sin oppfordring til en umiddelbar våpenhvile, og understreket at freden må komme "ikke med våpen", men gjennom forhandlinger.

Hans uttalelser kommer samtidig som USA vurderer å sende flere tropper til regionen, noe som signaliserer en potensiell eskalering til tross for at det snakkes om diplomati.

Leo fremhevet også de humanitære konsekvensene, og pekte på over en million fordrevne og et økende antall drepte og sårede. De siste dagene har han intensivert sine appeller, og han har tidligere beskrevet krigen som en "skandale for hele den menneskelige familie".