Pave Leo irettesetter ledere med "hender fulle av blod"

Pave Leo kom med et uvanlig spissformulert budskap på søndag, der han sa at Gud ignorerer bønnene til ledere som fører krig og har " hendene fulle av blod". Kommentarene hans kom samtidig som tusenvis av amerikanske tropper ankom Midtøsten, få dager etter at USAs forsvarsminister Pete Hegseth ba om "overveldende vold" mot USAs fiender.

Under palmesøndagsmessen på Petersplassen beskrev paven konflikten mellom Iran, Israel og USA som " avskyelig", og understreket at Jesus tar avstand fra krig og ikke kan brukes til å rettferdiggjøre vold. Han siterte fra Skriften: "' Selv om dere ber mange bønner, vil jeg ikke lytte, for deres hender er fulle av blod."

Hegseths preken ved en gudstjeneste i Pentagon, der han oppfordret til resolutt handling mot motstandere, vakte særlig oppmerksomhet på grunn av hans kristen-nasjonalistiske tilhørighet. Samtidig gjentok pave Leo oppfordringen om våpenhvile og forbud mot flyangrep i Libanon, Israel og Gulfstatene, og advarte om at kristne i regionen kanskje ikke ville kunne feire påske i trygghet.

Uttalelsene falt sammen med spenninger i Jerusalem, der israelsk politi midlertidig hindret kardinal Pierbattista Pizzaballa i å komme inn i Den hellige gravs kirke. Israelske myndigheter tillot senere full adgang, mens ledere fra USA, Frankrike og Italia kritiserte den opprinnelige begrensningen.