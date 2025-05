Pave Leo XIV appellerer til fred mellom Russland og Ukraina, Israel og Palestina, India og Pakistan

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Pave Leo XIV kom søndag med en sterk appell for global fred i sitt første søndagsbudskap, der han oppfordret til å få slutt på krigene i Ukraina og Gaza, samtidig som han roste en nylig inngått våpenhvile mellom India og Pakistan.

I sin tale på Petersplassen oppmuntret han til forhandlinger om varige avtaler og understreket lidelsene som er forårsaket av pågående konflikter. Budskapet hans var et ekko av Vatikanets mangeårige bekymring over en fragmentert global krig og det presserende behovet for dialog.