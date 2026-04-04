PAW-patruljen finner "verdens største oppdagelse" i teaseren til The Dino Movie

2026 er et fantastisk år hvis du er glad i animasjon, spesielt den typen familievennlige filmer som du kan ta med barna på kino for å se. Super Mario Galaxy Movie, Minions & Monsters, Forgotten Island, Toy Story 5 - det er så mye å glede seg til, og da har vi ikke engang tatt med det som kan bli en av årets største kommersielle suksesser.

I august kommer den umåtelig populære PAW Patrol-serien til kinoene for sin neste kinofilm. Filmen er kjent som PAW Patrol: The Dino Movie, og i denne filmen skal hundekameratene slå seg sammen og utforske en forsvunnet øy som er hjemsted for alle slags farlige forhistoriske reptiler, et funn som anses som "verdens største oppdagelse".

Filmen har premiere 14. august, midt i skolesommerferien, og du kan se teaseren for den kommende filmen og sammendraget nedenfor. Skal du ta med barna på PAW Patrol? Filmen kommer til å inneholde ny musikk fra Backstreet Boys, så det er noe som kanskje kan lokke de litt eldre...

"Etter at skipet deres blir fanget i en mystisk storm, nødlander PAW Patrol-valpene på en ukjent tropisk øy fylt med dinosaurer. De møter Rex, en valp som har vært strandet på øya i årevis og som har blitt ekspert på alt som har med dinoer å gjøre. Når PAW-patruljens erkerival, borgermester Humdinger, begynner å drive gruvedrift i håp om å utnytte øyas naturressurser, får han utilsiktet en enorm, sovende vulkan til å bryte ut. PAW Patrol-valpene blir kastet ut i en rekke redningsaksjoner i dinostørrelse som er større enn noe de har gjort før, og de må stoppe Humdinger før alt på øya blir utryddet."