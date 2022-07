PAX- og Star Wars Celebration-folka skal hjelpe E3 2023

HQ

Som forventet ble det altså ikke noe av årets Electronic Entertainment Expo, bedre kjent som E3, men spillindustriorganisasjonen Entertainment Software Association (ESA) var raskt ute med å love at den velkjente messen vil gjenopplives i all sin prakt neste år. Dette virker litt mer sannsynlig nå.

ESA avslører i en pressemelding at de har hyret inn ReedPop for å organisere E3 2023 som vil være den andre uken i juni. For de av dere som ikke vet det er ReedPop de samme folkene som også har ansvaret for blant annet New York Comi-Con, Star Wars Celebration og PAX, så man kan trygt si at de vet hvordan man lager slike messer. Foreløpig må vi likevel bare nøye oss med å vite at neste års messe vil være en blanding av den tradisjonelle fysiske sammenkomsten i Los Angeles og digitale nyhetsfylte streamer, men ReedPop sier de vil gjøre noen endringer som bringer E3 tilbake til gammel storhet. En viktig ting å si siden Geoff Keighley samtidig benytter anledningen til å gjenta at Summer Game Fest-opplegget vi fikk i år vender tilbake med noen forbedringer rundt samme tid i 2023. Dermed kan du være ganske sikker på at konkurransen mellom de to blir hard, noe som forhåpentligvis bare fører til mer snadder for oss.